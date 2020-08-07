Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян в Белоруссии

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили недавнее задержание 33 россиян.

«Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — сообщили на официальном сайте Кремля.

Кроме того, Путин подчеркнул, что заинтересован в стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии. Еще российский лидер отметил, что выборы президента страны должны пройти в спокойной обстановке. Во время разговора коллеги обсудили вопросы развития братских отношений России и Белоруссии.

Белорусские правоохранители в конце июля арестовали 33 граждан России. Власти считают, что задержанные россияне могут быть сотрудниками ЧВК «Вагнер». Они якобы планировали дестабилизировать ситуацию в Белоруссии перед выборами. Москва опровергла все обвинения и объяснила, что граждане страны летели в Стамбул транзитом через Минск.