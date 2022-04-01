Путин обсудил с Лукашенко ход специальной операции

Переговоры по телефону провели президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко. Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств обменялись поздравлениями в преддверии Дня единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.

Владимир Путин рассказал, как продвигается специальная операция по защите Донбасса, а также оценил ход переговоров российской и украинской делегаций. Александр Лукашенко выразил свою поддержку действиям России.

Кроме того, президенты обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и продвижение союзной интеграции двух стран.