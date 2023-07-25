Власть 25 июля 2023, 13:26 Путин обсудил с Лукашенко ЧВК «Вагнер», сотрудничество и безопасность — Песков Пресс-секретарь Песков: Путин и Лукашенко обсудили в Санкт-Петербурге ЧВК «Вагнер» Пресс-служба Кремля

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Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером Белоруссии Александром Лукашенко провели, чтобы обсудить актуальные вопросы повестки дня. Одной из тем стала работа ЧВК «Вагнер», сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Не было цели достигнуть каких-то договоренностей. Здесь именно в рамках очень тесных и регулярных отношений президенты, что называется, синхронизировали свою позицию, сверили часы», — сказал он.

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На двухдневной встрече обсудили, по словам Дмитрия Пескова, повестку дня. Владимир Путин и Александр Лукашенко говорили об обеспечении безопасности Союзного государства, торгово-экономическом сотрудничестве, санкционном давлении, работе ЧВК «Вагнер» и других темах.

Президент Белоруссии прилетел на переговоры в Россию 22 июля, встреча прошла в Константиновском дворце на территории Стрельны. Александр Лукашенко сообщил о переброске войск Польши к границам Союзного государства, предложил помочь жителям Западной Украины и рассказал о расположении подразделений ЧВК «Вагнер», сообщил «Царьград». Затем политики посетили Морской собор в Кронштадте и остров Валаам.