Власть 26 мая 2023, 18:32 Путин обсудил с Лавровым упрощение визового режима для разных стран Путин сообщил, что разговаривал с Лавровым об упрощении визового режима для разных стран РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поговорил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым об облегчении визового режима для разных стран. Об этом глава государства сообщил на встрече с членами «Деловой России» в Кремле.

Один из участников мероприятия призвал утвердить многократные визы на три года для инвесторов из дружественных России стран. Бизнесмен предложил и другие меры, которые могли бы облегчить иностранным инвесторам пребывание в РФ.

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Путин ответил, что буквально два дня назад обсуждал упрощение визового режима с Лавровым. По словам президента, они с главой МИД говорили на эту тему применительно к разным регионам мира.

«[Обсуждали] введение, может быть, даже безвизового режима для кого-то», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что полностью находится на стороне предпринимателя, предложившего облегчить пребывание в России для зарубежных инвесторов.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что электронную туристическую визу для въезда в РФ могут запустить 1 июля 2023 года. Ожидается, что проект упростит получение разрешений на посещение России.