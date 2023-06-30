Власть 30 июня 2023, 21:08 Путин обсудил с главой Роскосмоса работу частных компаний в космической отрасли Путин и глава Роскосмоса Борисов обсудили привлечение частных компаний к работе в космосе

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Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Роскосмоса Юрием Борисовым. В частности, они обсудили вопросы привлечения к работе в космосе частных компаний, например, для освоения орбит до 200 километров. Фрагмент встречи опубликовал Telegram-канал Кремля.

«Вчера на форуме АСИ, наверное, вы обратили внимание, обсуждался вопрос о создании и использовании низкоорбитальной группировки, это до 200 километров. Там проблемы, связанные с двигателем прежде всего, чтобы держать эту высоту. Это частные компании», — сказал глава государства.

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Путин отметил, что недавно обсуждал с главой Роскосмоса этот вопрос, и Борисов предложил привлекать к работе частные компании.

Гендиректор корпорации также отметил, что формирование Российской орбитальной станции планируется закончить к 2032 году. Ожидается, что он будет эффективнее существующего отечественного сегмента на МКС.

Борисов также отметил, что Роскосмос уже в августе намерен запустить навигационный аппарат нового поколения «Глонасс-К2».