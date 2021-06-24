Путин обсудил с Эрдоганом Нагорный Карабах, Сирию и саммит с Байденом

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. О беседе лидеров двух стран сообщила пресс-служба Кремля.

Эрдоган поблагодарил Путина за решение возобновить полеты в Турцию и начало поставок в страну российской вакцины «Спутник V».

На повестку также была вынесена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Стороны положительно оценили работу Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий.

Президент Турции поддержал усилия РФ по реализации договоренностей, закрепленных в заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Политики подтвердили готовность продолжать координацию действий в интересах экономического развития региона и восстановления его транспортной инфраструктуры.

Еще одной темой разговора стала ситуация в Сирии. Путин и Эрдоган отметили значение совместной деятельности военных России и Турции по предотвращению эскалации в Идлибе и на северо-востоке страны и усилия по борьбе с террористами, которые еще остаются на этих территориях.

Путин также поделился с Эрдоганом впечатлениями о переговорах в Женеве с президентом США Джо Байденом. Российско-американский саммит прошел 16 июня.