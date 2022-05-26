Путин обсудил с Драги ситуацию на Украине и помощь РФ в преодолении продовольственного кризиса

Президент РФ Владимир Путин побеседовал с премьер-министром Италии Марио Драги. Телефонный разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.

Путин и Драги обсудили ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер рассказал о работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса.

Он также подробно осветил меры для обеспечения безопасности судоходства, среди которых ежедневные гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей. Украинская сторона препятствует процессу.

«Даны принципиальные оценки замороженному Киевом переговорному процессу», — сказано в публикации.

В ходе беседы президент РФ и премьер Италии рассмотрели положение дел в сфере глобальной продовольственной безопасности. Путин указал на необоснованные обвинения в адрес России в проблемах с поставками сельхозпродукции на мировые рынки. Он обратил внимание итальянского коллеги на тот факт, что причиной возникших сложностей стали в том числе нарушения логистических и производственных цепочек. Свою роль сыграла и финансовая политика Запада в период пандемии COVID-19.

«Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом», — привели позицию российского лидера в Кремле.

Россия, подчеркнул Путин, готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса: страна будет экспортировать зерно и удобрения при условии отмены политически мотивированных ограничений со стороны западных государств.

Президент РФ в разговоре с Драги затронул и проблематику энергобезопасности. Путин заверил, что Россия настроена и дальше обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по ценам, которые зафиксированы в контрактах.