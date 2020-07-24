Путин обсудил с членами Совбеза обстановку на границе Армении и Азербайджана

«Обсуждались отношения России со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, главным образом в свете продолжающегося обострения на границе этих республик», — пояснил он.

Вооруженный конфликт с боестолкновениями между Баку и Ереваном начался 12 июля в Товузском районе. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

Пограничники Азербайджана заявили, что военные соседней страны обстреляли их позиции. В ответ Армения заявила, что пресекла попытку нарушения границы и захвата опорного пункта под прикрытием артиллерии. Конфликт продолжается до сих пор. Есть жертвы среди военных.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что конфликт силой не решить и нужно начать мирные переговоры. Он призвал мировое сообщество создать систему мониторинга по соблюдению режима прекращения огня.

Конфликт между двумя странами привел к тому, что в Москве продавцам армянских фруктов отказали в открытии точек на рынке «Фуд Сити». В дело вмешалось правительство российской столицы, которое уладило конфликт.

Стычки между диаспорами продолжаются. Минувшей ночью группа азербайджанцев искала автомобили с армянскими номерами и начинала бить машины и их владельцев. Массовая драка между представителями армянской и азербайджанской диаспор произошла в ресторане «1001 ночь».

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 13 человек. Кто именно организовал нападение, они не уточнили.