27 января 2023, 16:07
Путин обсудил с членами СБ границы шельфа в Северном Ледовитом океане
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности границы шельфа страны в Северном Ледовитом океане. Оперативное совещание состоялось в режиме видеоконференции.
Глава государства отметил, что на повестке стоят важные темы, в том числе эта.
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«У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопроса внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане», — произнес Путин, открывая совещание, и передал слово зампреду правительства Татьяне Голиковой.
Помимо нее, в мероприятии приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин и другие постоянные представители СБ.
Текстовая трансляция конференции ведется на сайте Кремля. Пока она остановилась на передаче слова Голиковой.
Владимир Путин
Совет безопасности РФ
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