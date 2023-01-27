Власть 27 января 2023, 16:07 Путин обсудил с членами СБ границы шельфа в Северном Ледовитом океане Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности границы шельфа страны в Северном Ледовитом океане. Оперативное совещание состоялось в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что на повестке стоят важные темы, в том числе эта.

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«У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопроса внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане», — произнес Путин, открывая совещание, и передал слово зампреду правительства Татьяне Голиковой.

Помимо нее, в мероприятии приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин и другие постоянные представители СБ.

Текстовая трансляция конференции ведется на сайте Кремля. Пока она остановилась на передаче слова Голиковой.