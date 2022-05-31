Путин обсудил с Алиевым углубление российско-азербайджанского партнерства

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым были посвящены договоренностям с Арменией и стратегическому партнерству, сообщила пресс-служба кремля.

Главы двух стран обсудили реализацию договоренностей 2020 и 2021 годов. Они акцентировали внимание на решении конкретных вопросов налаживания в регионе мирной жизни, восстановления экономических и транспортных связей. Ильхам Алиев рассказал о результатах встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, которая прошла 22 мая в Брюсселе. На ней обсуждалась в частности демилитаризация армяно-азербайджанской границы.

Также Владимир Путин и Ильхам Алиев затронули тему двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление российско-азербайджанского стратегического партнерства, в том числе с учётом итогов официального визита президента Азербайджана в Москву в феврале 2022 года», — сообщили в кремле.

Россия будет вовлечена в установление мира между Арменией и Азербайджаном, заявил ранее глава армянского совбеза Армен Григорян. Ей предстоит участвовать в подготовке к подписанию мирного соглашения.