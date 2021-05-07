Путин обсудил производство вакцин от коронавируса с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры стран обсудили борьбу с коронавирусом и организацию производства вакцины в республике.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Особое внимание уделено дальнейшему наращиванию совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе — по организации производства вакцины на территории Узбекистана», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин и Мирзиеев также поздравили друг друга с приближающейся годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Они подчеркнули, что эта дата особенно важна для народов обеих стран. Жители России и Узбекистана бережно хранят память о беспримерном подвиге фронтовиков и тех, кто трудился в тылу, отметили в Кремле.

Кроме того, президенты пообщались на тему развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Оба лидера выразили удовлетворение тем, как складываются отношения стран в этом вопросе.

Они также поприветствовали договоренности, к которым пришли Бишкек и Душанбе, чтобы урегулировать конфликт на таджикистанско-киргизской границе с помощью политико-дипломатических средств. Так страны показали свою готовность продолжать сотрудничать для стабилизации обстановки.