Важное 05 мая 2023, 17:14 Путин обсудил подготовку празднования Дня Победы с Совбезом — Песков Представитель Кремля Песков: Путин обсудил с Совбезом подготовку празднования 9 Мая Сайт мэра и правительства Москвы

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Президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности вопросы, касающиеся подготовки празднования Дня Победы. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой празднования Дня Победы», — сообщил официальный представитель Кремля.

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На оперативном совещании присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее Песков сообщал, что традиционного приема, который проходит в Кремле в честь Дня Победы, в этом году не будет. Однако изменения в проведение традиционного парада Победы на Красной площади вводить не собирались. Глава государства выступит перед началом шествия, несмотря на ночную атаку кремля беспилотниками. В Подмосковье ко Дню Победы приурочили более 300 концертов и фестивалей.

В некоторых регионах России парад Победы отменили из соображений безопасности. Тем не менее за праздничными мероприятиями, а также онлайн-акцией «Бессмертный полк» 9 мая можно будет наблюдать онлайн.