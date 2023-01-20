Важное 20 января 2023, 14:12 Путин обсудил ход спецоперации с Совбезом Президент Путин обсудил с Совбезом РФ ход спецоперации на Украине

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Президент России Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности обсудил ход специальной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Члены Совета безопасности обменялись мнениями о специальной операции на Украине. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил участникам о поездке в штаб операции в начале нынешней недели», — рассказал он.

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Песков добавил, что Путин проинформировал членов Совбеза о недавно прошедших международных телефонных контактах.

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«Кроме того, они обсудили стоящие на текущей повестке дня социально-экономические вопросы», — заключил помощник президента.

Ранее Песков сообщил, что даты прямой линии Путина с россиянами, большой пресс-конференции и послания Федеральному собранию пока неизвестны.

В конце декабря российский лидер напоминал, что обращения главы государства к Федеральному собранию не было и в 2017 году. В отсутствии послания в 2022 году также нет ничего необычного.