15 июля 2023, 15:14
Путин обсудил детали зерновой сделки с президентом ЮАР
Президент Путин договорился провести отдельную встречу с лидером ЮАР на саммите БРИКС
Президент Владимир Путин 15 июля провел телефонные переговоры со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщили в пресс-службе Кремля. Там отметили, что беседа состоялась по инициативе южноафриканской стороны.
Президент ЮАР поблагодарил Владимира Путина за теплый прием и конструктивные переговоры о путях разрешения украинского конфликта в ходе июньского визита в Санкт-Петербург глав и представителей африканских стран. В конце июля состоится саммит Россия — Африка, где стороны продолжат рассмотрение мирной инициативы.
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«Владимир Путин и Сирил Рамафоса условились также провести на саммите отдельную встречу для обстоятельного обмена мнениями по двусторонней и международной повестке дня», — уточнили в Кремле.
Президент ЮАР рассказал, что в Йоханнесбурге уже начали подготовку к саммиту БРИКС. Мероприятие состоится в республике 22-24 августа.
Путин высказался и о ситуации с зерновой сделкой. По его словам, стороны соглашения до сих пор не устранили препятствия для экспорта российских удобрений и продовольствия. Главы государств подтвердили, что настроены на укрепление двустороннего сотрудничества.
Ранее стало известно, что южноафриканская сторона попросила представлять Россию на саммите БРИКС не Владимира Путина, а главу МИД Сергея Лаврова. Вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил, что власти РФ отказались от такого предложения.
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