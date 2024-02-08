Власть 08 февраля 2024, 15:06 Путин обстоятельно поговорил с Си Цзиньпином по телефону — Кремль Кремль назвал телефонный разговор Путина с Си обстоятельным Kremlin Pool/Global Look Press

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Президент Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Праздником Весны, обсудил экономическое сотрудничество и внешнеполитическую координацию. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Состоялся обстоятельный телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Президент России тепло поздравил председателя КНР и дружественный китайский народ с наступающим Праздником Весны», — заявила пресс-служба.

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Лидеры обсудили беспрецедентно высокий уровень сотрудничества. Двусторонний товарооборот, по информации пресс-службы, увеличился до рекордного объема в 227,7 миллиарда долларов. План в 200 миллиардов долларов выполнили на год раньше срока.

Владимир Путин и Си Цзиньпин говорили о партнерстве в разных сферах, в том числе энергетике, финансах, инфраструктуре и транспорте. Россия и Китай, по их словам, готовы нарастить внешнеполитическую координацию на площадках ООН, Шанхайской организации сотрудничества и других объединений. Китайский лидер поддержал приоритеты российского председательства в БРИКС.

Обсудили международную повестку. Китайская и российская стороны обменялись мнениями по конфликту на Украине, на Ближнем Востоке, обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обе страны выступили за дипломатическое решение палестинского вопроса, а Владимир Путин поддержал политику одного Китая.

Владимир Путин 8 февраля позвонил также Ильхаму Алиеву. Он поздравил коллегу с победой на выборах президента Азербайджана.