Важное 20 февраля 2024, 10:05 Путин обратится к Федеральному собранию 29 февраля Кремль: послание Путина Федеральному собранию пройдет 29 февраля РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием 29 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Двадцать девятого февраля Владимир Путин обратится к Федеральному собранию Российской Федерации с ежегодным посланием», — указано в сообщении.

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Ежегодное обращение главы государства к парламенту посвящено положению в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики. Ранее в СМИ появилась информация о том, что во время послания Путин обозначит главные идеи по развитию России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказывал, что Кремль начал подготовку к посланию Владимира Путина Федеральному собранию. При этом не исключалось, что выступление состоится в начале марта. В последний раз президент обращался к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года.