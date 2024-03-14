14 марта 2024, 01:01
Путин обратился к жителям России
Путин обратился к народу перед голосованием на выборах президента
Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам перед голосованием на выборах главы государства. Он напомнил, что это крайне ответственное событие, которое повлияет на будущее развитие страны. Обращение Путина показали в эфире Первого канала.
«Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие», — заявил российский лидер.
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Путин напомнил, что в пятницу, 15 марта, избирательные участки откроются по всей стране. Это уже восьмые выборы президента Российской Федерации, голосование по которым продлится три дня.
Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы государства: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Ранее российский лидер вспомнил о том, как в декабре 1999 года бывший глава государства Борис Ельцин предложил ему занять президентский пост. Путин пояснил, что не был тогда к этому готов, но не из страха, а из-за объема задач.
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