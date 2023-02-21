Важное 21 февраля 2023, 14:09 Путин обратился к жителям Донбасса и Новороссии с просьбой стать опорой для развития регионов Президент РФ Путин: именно жители Донбасса должны стать опорой для развития своего региона

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Глава государства Владимир Путин считает, что развитием новых регионов России должны заниматься граждане, которые там родились. Об этом он заявил во время послания Федеральному собранию.

«Именно те, кто родился и вырос в Донбассе и Новороссии, должны быть главной опорой в работе по развитию регионов. Хочу обратиться к ним и сказать: Россия на вас рассчитывает», — заявил Путин.

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Ранее президент страны сообщил, что абсолютное большинство граждан России поддержали специальную военную операцию на Украине, проявив патриотическую гражданскую позицию.

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Он также заявил, что все участники СВО должны иметь возможность выехать из зоны спецоперации и встретиться со своими семьями. Для этого глава государства решил установить регулярный отпуск для военнослужащих в количестве не менее 14 календарных дней без учета времени на дорогу.