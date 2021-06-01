Путин обратился к школьникам в День защиты детей

Президент России поздравил школьников с Международным днем защиты детей. Обращение главы государства к участникам Всероссийского фестиваля «Большая перемена» выложили на сайте Кремля.

У каждого ребенка есть свои таланты и способности, отметил президент РФ. Кто-то уже определился в том, что ему интереснее всего, но кому-то еще предстоит сделать выбор. И у школьников в России должны быть широкие возможности для того, чтобы почувствовать свое призвание, сказал Путин.

«Верю в вас. Дерзайте, мечтайте, ставьте перед собой большие, амбициозные цели и смело, решительно достигайте вершин в своем деле. Удачи вам!» — напутствовал президент.

Глава государства подчеркнул, что за последние годы в стране появилось целое множество конкурсов и площадок, на которых можно реализовать потенциал и получить знания. Одним из таких стал конкурс «Большая перемена». По словам Путина, это настоящее сообщество единомышленников и пространство развития, умения ярко и нестандартно мыслить.

Среди нынешних школьников — авторы будущих научных открытий и создатели прорывных технологий, профессионалы в разных сферах, способные изменить мир к лучшему, отметил президент.