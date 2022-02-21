Путин обратился к россиянам. Хроника

Президент России Владимир Путин начал телеобращение к россиянам. Глава государства адресовал его как жителям страны, так и соотечественникам. Ситуацию в Донбассе Путин назвал критической.

22:36 Путин решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР.

22:31 РФ услышала общие слова в ответ на свои предложения США и НАТО по евробезопасности, рациональные зерна касались только второстепенных моментов

22:30 В НАТО просто «плевали» на опасения России за свою безопасность и намерены так же делать дальше. Москва с этим не согласится

22:29 У РФ есть все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и развертывание вооружений альянса в этой стране — предрешенный вопрос, заявил Путин.

22:26 Возможности внезапного удара по России расширяются.

22:24 Скажу, о чем не говорил никогда: спрашивал в начале 2000-х у Клинтона про отношение ко вступлению России в НАТО, но те отнеслись холодно.

22:20 Вступление Украины в НАТО не сейчас, а чуть позже ничего не меняет для России.

22:16 Это не пустая бравада. Киеву создать ядерное оружие будет проще, чем другим странам. Ситуация с его появлением изменится самым кардинальным образом, не можем не реагировать, — Путин о заявлении Зеленского насчет ядерного оружия.

22:10 На Украине перещеголяли своих западных кураторов и изобрели санкции против своих собственных граждан.

22:07 На Украине у многих нет денег, чтобы оплачивать коммуналку. Это происходит, потому что приданое от Российской империи промотали и растащили.

22:06 Радикалы, захватившие власть на Украине, организовали террор, прошла серия безнаказанных убийств. Зверски убиты люди в Одессе, но преступники не наказаны — мы знаем их поименно и сделаем все, чтобы их покарать.

22:03 Коррупция на Украине разъела украинскую государственностью. Националисты этим воспользовались в 2014 году при поддержке Запада.

22:01Украина никогда не имела своей подлинной государственности и копировала модель.

21:57Путин подчеркнул, что «несмотря на несправедливости, обман и грабеж России, наш народ признал государства после развала СССР и помогал странам СНГ, включая Украину.

21:52«Большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины», — напомнил Путин.

21:49«Украину в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина», он ее автор и архитектор», — заметил президент, напомнив про доказывающие это архивные документы.

21:45«Зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых даже самые ярые националисты и мечтать не могли», — Путин о подаренном Хрущевым Крыме.

21:44Современную Украину целиком создала Россия «за счет отторжения части ее исторических территорий, у жителей никто ничего не спрашивал».

21:42Путин подчеркнул, что Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории, культуры. Ситуация в Донбассе, по словам президента, стала критической.