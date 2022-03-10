Путин обратил внимание властей на повышение спроса на товары

В России фиксируют повышение спроса на некоторые товары. Люди активно закупаются в такие моменты, как сейчас, и власти должны решить все проблемы. Обь этом в ходе совещания с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин, передал ТАСС.

«Ясно, что в такие моменты, конечно, повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров», — сказал глава государства.

Однако руководство страны решит все подобные проблемы, добавил Путин.

«У нас нет сомнений в том, что в ходе работы в спокойном режиме будем решать», — заявил президент.

Люди постепенно сориентируются в происходящей сейчас ситуации и поймут, что нет таких проблем, которые бы не могли решить российские власти.

Ранее ФАС России зафиксировала ажиотажный спрос на гречку. Люди скупают ее просто поддонами, как и сахар, сообщил глава антимонопольной службы Максим Шаскольский. Он заверил, что причин для беспокойства нет, потому что урожая хватит, а запасов гречки еще достаточно.

Ранее некоторые магазины сети «Ашан» ввели ограничения на покупку социально значимых товаров в одни руки. В перечень таких товаров входят сахар, мука и бакалея, писало РИА ФАН.