Путин обратил внимание на то, что медицинские объекты не сдают в срок

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на проблемы в сфере строительства новых объектов здравоохранения и обеспечения мобильными комплексами. Об этом он заявил на совещании по реализации посланий главы государства, сообщила «Российская газета».

Путин указал, что по состоянию на 10 января около 20% объектов первичного звена здравоохранения не было сдано в срок. Реализация программы по созданию доступной первичной медпомощи все еще не завершена в 23 российских регионах.

Президент также обратил внимание, что не завершены мероприятия по закупке мобильных медицинских комплексов. По итогам 2020 года ими должны были обеспечить небольшие населенные пункты, в которых проживает от 100 до двух тысяч человек. При плане в 1000 комплексов поставили только 985. Глава государства подчеркнул, что разница небольшая, но она есть и отражается на людях.

Путин в ходе совещания поручил ФАС разобраться с ростом цен на жилье. Он привел статистику, согласно которой, в некоторых регионах жилье подорожало на 20-30%.