Путин обратил внимание Генпрокуратуры на необоснованный рост цен на ЖКУ

Президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принципиальную позицию Генпрокуратуры по неоправданному росту тарифов ЖКХ. Он выразил надежду, что прокуратура будет в своей позиции исходить из строгого соблюдения законов.

«Много острых, чувствительных для граждан вопросов остается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов. Понятно, что экономика живет по своим законам и влезать в эти законы очень опасно. Но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры», — сказал Путин в среду в ходе коллегии Генеральной прокуратуры РФ, его слова привело РИА «Новости».

Он также добавил, что в решении этих проблем следует рассчитывать на принципиальную позицию прокуроров, которая должна базироваться на дотошном соблюдении законодательства.

Накануне, 16 марта, ветеранов Великой Отечественной войны предложили освободить от оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги. Все имеющиеся долги за ЖКХ в таком случае нужно будет полностью списать. С подобным предложением выступил благотворительный фонд «Сердце лидера».