Путин обозначил важные темы в послании Федеральному собранию

В послании президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию выделены важные темы. Глава государства отнес к таким социальные вопросы и развитие инфраструктуры.

Обсуждение указанных тем шло на совещаниях с Путиным. Российский лидер намерен завершить дискуссии во вторник, сообщил ТАСС.

«В целом мы подходим к тому, чтобы договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям, к которым я, безусловно, отношу социальную сферу, проекты инфраструктурного развития», — подчеркнул президент.

Путин призвал подвести промежуточный итог, чтобы «поставить окончательную точку по отмеченным вопросам» 20 апреля.

Российский лидер обратил внимание на необходимость максимальной результативности новых мер поддержки экономики и людей, которые прорабатываются к посланию Федеральному собранию. При этом отношение к финансам, добавил Путин, должно быть рачительным.

«Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным, <…> и чтобы рачительно мы отнеслись к государственным финансам», — подытожил президент.