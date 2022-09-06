Путин оценил востребованность ВЭФ как наивысшую | 360°

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Путин оценил востребованность ВЭФ как наивысшую

Путин заявил, что ВЭФ востребован «в высшей степени»

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Восточный экономический форум (ВЭФ) показал себя как высоко востребованное и актуальное мероприятие. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин. Его слова процитировал ТАСС.

Оценку ВЭФ глава государства озвучил во время встречи по видеосвязи с модераторами ключевых сессий мероприятия.

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Он признался, что несколько лет назад сомневался в необходимости такого форума. По его словам, в то время были аналоги в Санкт-Петербурге и других городах.

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«Но все-таки, имея в виду важность этого региона для страны в целом, тогда было принято решение начать его (форума — прим. ред.) организацию. И я нисколько об этом не пожалел. Потому что, действительно, он оказался в высшей степени востребованным, особенно в современных условиях, как мы сейчас все понимаем», — поделился Путин.

Также он обратил внимание на реализацию всех решений, которые были выработаны по развитию Дальнего Востока. По его словам, этот вопрос подробнее разберут 7 сентября. В день пройдет пленарное заседание ВЭФ.

Глава государства пообещал, что инструменты развития региона будут совершенствоваться. Сам он с интересом готовится заслушать предложения модераторов сессии по данному направлению.

Владимир Путин

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