Путин обозначил отсутствие связи между гибелью Славиной и действиями следователей

Член Совета по правам человека Евгений Мысловский обратил внимание на то, что накануне произошедшего сотрудники СК провели у журналистки обыск и изъяли у нее технику. Отмечается, что это было излишним, поскольку журналистка проходила лишь свидетелем по делу.

Путин усомнился, что между смертью Славиной и обыском есть какая-то связь.

«Это напрямую не связано все-таки с какими-то злоупотреблениями со стороны следствия», — заметил президент страны.