Путин обозначил новые полномочия Медведева

После ухода в отставку с поста премьера Медведев стал заместителем председателя Совета безопасности. Путин издал указ, которым определил функции нового зампреда.

Указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Документ занял 31 страницу. Согласно ему, Дмитрий Медведев будет участвовать в определении и реализации курса внешней политики России. В обязанности также входит представление доклада о состоянии национальной безопасности. Он будет представляться каждый год.

Еще Медведев будет контролировать исполнение указаний президента страны в области госслужбы в интересах нацбезопасности. Кроме этого, зампред должен организовывать взаимодействие Совбеза с различными органами госвласти.

Медведев объявил об отставке правительства 15 января 2020 года. Новым премьер-министром России стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Позже Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности.