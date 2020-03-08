Путин обозначил новые полномочия Медведева
Указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Документ занял 31 страницу. Согласно ему, Дмитрий Медведев будет участвовать в определении и реализации курса внешней политики России. В обязанности также входит представление доклада о состоянии национальной безопасности. Он будет представляться каждый год.
Еще Медведев будет контролировать исполнение указаний президента страны в области госслужбы в интересах нацбезопасности. Кроме этого, зампред должен организовывать взаимодействие Совбеза с различными органами госвласти.
Медведев объявил об отставке правительства 15 января 2020 года. Новым премьер-министром России стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Позже Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности.