Путин обозначил, что борьбе с коррупцией следует уделить серьезное внимание

Глава государства Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры подчеркнул, что борьбе с коррупцией стоит уделить особое внимание. В частности, это касается таких сфер, как использование муниципального и государственного имущества, предоставление госуслуг, а также размещение и реализация гражданских и оборонных заказов. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам Путина, нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих, их доходов. Он заметил, что немаловажен вопрос и об улучшении механизмов возврата из-за рубежа активов, которые были получены преступным путем.

«Прошу эффективно использовать возможности межведомственной рабочей группы, созданной недавно под эгидой Генеральной прокуратуры как раз для координации это работы», — цитирует президента «Газета.ru».