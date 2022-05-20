Путин обозначил 3 приоритета цифровой обороны РФ

Президент РФ Владимир Путин обозначил три приоритета в обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры государства. Российский лидер озвучил их на заседании Совета безопасности, передало РИА «Новости».

Путин заявил, что механизмы защиты критически важных объектов нужно постоянно укреплять. Он указал, что треть таких объектов до сих пор не имеют подразделений по информационной безопасности.

Необходимо повышать защищенность систем и сетей связи в государственных органах. Путин отметил, что в 2021 году проверки показали уязвимость большинства их ресурсов. Президент указал, что риски утечек конфиденциальной информации нужно свести на нет, в том числе за счет более строгих правил при использовании техники и коммуникаций.

Глава государства также поставил задачу кардинально снизить риски, связанные с использованием иностранного оборудования и программного обеспечения. Цифровизацию страны нужно максимально защитить от негативного воздействия извне, для этого необходим переход на отечественные технологии и ПО.

Путин на заседании Совбеза заявил, что против России развязана информационная война.