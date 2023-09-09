Власть 09 сентября 2023, 17:06 Путин обновил временный порядок выплаты долгов России по еврооблигациям Путин подписал новый указ о временном порядке выплат долгов РФ по еврооблигациям РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин обновил временный порядок исполнения долговых обязательств России по еврооблигациям перед резидентами и иностранными кредиторами. Глава государства подписал соответствующий указ.

Речь идет о долговых обязательствах, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, а также других обязательствах по иностранным ценным бумагам. Документ подразумевает, что Россия имеет право направить в центральный депозитарий страны заявление об открытии рублевого счета типа «И» на имя иностранного депозитария без личного присутствия представителя. Бенефициарами по счету будут выступать в основном владельцы облигаций.

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Прекращается действие указа от 22 июня 2022 года, определявшего порядок исполнения обязательств по таким ценным бумагам до сих пор.