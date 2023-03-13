Важное 13 марта 2023, 17:16 Путин обновил Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию Президент Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию госполитики РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию государственной политики страны в сфере содействия международному развитию, которая касается помощи развивающимся государствам. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе отмечается, что российская госполитика строится на отказе от навязывания политических условий оказания поддержки. Она ставит во главу угла уважение прав стран на самоопределение.

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Ранее такого положения в концепции не было. Кроме того, откорректировали список принципов госполитики, исключив пункт об укреплении равноправия отношений между государствами.

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В середине февраля МИД раскрыл детали новой Концепции внешней политики России. Ее основным направлением стало исключение доминирования Запада в международной жизни.