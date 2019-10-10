Путин обновил кадровый состав управления делами президента

Владимир Путин подписал указы о назначении новых руководителей трех управлений президента. Речь идет об управлении информационного и документационного обеспечения, управлении по вопросам госслужбы и кадров, а также управлении по обеспечению конституционных прав граждан.

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Так, Антон Федоров стал начальником управления информационного и документационного обеспечения президента РФ. Эту должность занимал Сергей Осипов.

Ранее Федоров занимал пост главы управления по вопросам госслужбы и кадров, а также руководил управлением по работе с регионами госкорпорации «Росатом» и был первым заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе. Об этом написала газета «Ведомости».

Должность начальника управления президента по вопросам госслужбы и кадров получил Максим Травников, который с июля 2018 года был начальником управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. До прихода в администрацию президента Травников являлся заместителем министра юстиции, а еще раньше — замминистра регионального развития.

Татьяна Локатина возглавила управление президента по обеспечению конституционных прав граждан. До своего назначения она была референтом данного управления. Эта информация опубликована на сайте Кремля.