Путин обновил кадровый состав управления делами президента
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Так, Антон Федоров стал начальником управления информационного и документационного обеспечения президента РФ. Эту должность занимал Сергей Осипов.
Ранее Федоров занимал пост главы управления по вопросам госслужбы и кадров, а также руководил управлением по работе с регионами госкорпорации «Росатом» и был первым заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе. Об этом написала газета «Ведомости».
Должность начальника управления президента по вопросам госслужбы и кадров получил Максим Травников, который с июля 2018 года был начальником управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. До прихода в администрацию президента Травников являлся заместителем министра юстиции, а еще раньше — замминистра регионального развития.
Татьяна Локатина возглавила управление президента по обеспечению конституционных прав граждан. До своего назначения она была референтом данного управления. Эта информация опубликована на сайте Кремля.