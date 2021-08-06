Путин облетел на вертолете районы пожаров в Челябинской области

Президент России Владимир Путин осмотрел территорию Челябинской области, охваченную лесными пожарами. Глава государства облетел ее на вертолете вместе с губернатором региона Алексеем Текслером.

Кадры полета российского лидера над пострадавшими от огня районами показали в эфире телеканала «Россия 1».

Путина также сопровождали глава МЧС Евгений Зиничев и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

После осмотра глава государства провел совещание в Магнитогорске, на котором обсудил ситуацию с пожарами и паводками в стране с главами регионов.

В Челябинской области лесные пожары начались в первых числах июля. Предположительной причиной их возникновения называют неосторожное обращение с огнем. В регионе ввели режим ЧС и возбудили три уголовных дела об уничтожении или повреждении лесных насаждений в крупном размере. Его расследование контролирует прокуратура.

Возгорания в середине июля удалось локализовать на площади 14 тысяч квадратных метров. В МЧС отметили, что обстановка с природными пожарами на юге области стала стабильной.