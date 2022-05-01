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    01 мая 2022, 13:50

    Путин облегчил постановку иностранных компаний на российский налоговый учет

    Путин подписал закон, облегчающий постановку иностранных компаний на налоговый учет

    Максим Зинкин

    Зарубежным компаниям будет проще встать на налоговый учет в России при открытии счета в банке. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

    Путин облегчил постановку иностранных компаний на российский налоговый учет

    Законопроект ввел новую норму постановки иностранных компаний на налоговый учет в РФ — для проведения оплаты за поставки энергоносителей в рублях. Ранее обязательство встать на учет было только для зарубежных банков, после принятия закона оно распространится на все иностранные компании.

    Минфин определит список необходимых документов для постановки на учет в налоговом органе.

    Также регламентирована передача данных о налогоплательщике в рамках межведомственного взаимодействия. Это не будет считаться нарушением налоговой тайны, если плательщик дал на это согласие. При этом плательщик сам определит, в отношении какой части информации распространится согласие.

    Указ президента России Владимира Путина о поставках газа за рубли для недружественных стран вступил в силу 1 апреля.