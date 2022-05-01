Путин облегчил постановку иностранных компаний на российский налоговый учет

Зарубежным компаниям будет проще встать на налоговый учет в России при открытии счета в банке. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект ввел новую норму постановки иностранных компаний на налоговый учет в РФ — для проведения оплаты за поставки энергоносителей в рублях. Ранее обязательство встать на учет было только для зарубежных банков, после принятия закона оно распространится на все иностранные компании.

Минфин определит список необходимых документов для постановки на учет в налоговом органе.

Также регламентирована передача данных о налогоплательщике в рамках межведомственного взаимодействия. Это не будет считаться нарушением налоговой тайны, если плательщик дал на это согласие. При этом плательщик сам определит, в отношении какой части информации распространится согласие.

Указ президента России Владимира Путина о поставках газа за рубли для недружественных стран вступил в силу 1 апреля.