Президент России Владимир Путин пройдет вакцинацию от коронавируса. О своем решении он объявит лично, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — сообщил пресс-секретарь президента в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, Песков прокомментировал решение Путина позволить дочери стать добровольцем для тестирования препарата. По его словам, этот вопрос входит в личное жизненное пространство главы государства. Пресс-секретарь предложил «оставить это ему».

«Он говорит об этом, пытаясь продемонстрировать степень доверия к нашей вакцине и ее надежность», — заключил Песков.

Сейчас в России продолжается вакцинация людей из групп риска от коронавируса. Совсем скоро в стране начнут прививать всех желающих. За время пандемии в регионах зафиксировали 3 050 248 случаев инфицирования. Вылечить удалось 2 450 829 пациентов. Скончались после заболевания 54 778 человек.