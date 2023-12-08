Власть 08 декабря 2023, 14:11 Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году Президент Путин пообещал Герою ДНР Жоге баллотироваться на новый срок РИА «Новости»

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Действующий президент России Владимир Путин примет участие в выборах в 2024 году. Об этом он сообщил на церемонии награждения участников специальной военной операции в Кремле.

Как сообщил в своем Telegram-канале корреспондент кремлевского пула Андрей Колесников, с просьбой о выдвижении на новый срок к президенту России обратился командир батальона «Спарта» Артем Жога. Путин согласился с предложением, а после к чествованию присоединились остальные участники церемонии награждения.

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В комментарии РИА «Новости» подполковник Артем Жога заявил, что очень рад, что президент услышал просьбу военных.

«Вся Россия его поддерживает», — подчеркнул он.

Совет Федерации утвердил дату голосования на президентских выборах — 17 марта с 2024 года. Позднее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова уточнила, что выборы пройдут на протяжении трех дней и состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. По ее словам, такой формат голосования пришелся россиянам по душе.

Владимира Путина впервые избрали президентом России в 2000 году. Он находился во главе государства по 2008 год, после чего вновь баллотировался в 2012 году.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщала, что ближайшие президентские выборы в России станут историческими и определят дальнейший вектор развития страны.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий сообщал, что в Кремль приходят много обращений от россиян с призывом к президенту продолжить работу на своем посту.