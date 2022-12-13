Власть 13 декабря 2022, 14:30 Путин объявил об открытии развязки в Мытищах Путин заявил об открытии движения на развязке около Мытищи в рамках коридоров Север — Юг

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Развязка в городском округе Мытищи вместе с реконструированным отрезком трассы М — 4 Дон в Воронежской области станет частью коридоров Север — Юг. Об этом в ходе церемонии ввода в строй новых и отремонтированных участков дорог заявил президент России Владимир Путин.

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«Сегодня же в строй запускаются транспортные объекты в рамках коридора Север — Юг. Среди них развязка возле города Мытищи в Московской области. А также реконструированный отрезок трассы М-4 Дон в Воронежской области», — заявил глава государства. Путин подчеркнул, что теперь участок от Москвы до Ростовской области станет скоростным.

Глава государства призвал продолжить работу по созданию транспортных коридоров, чтобы повысить пропускную способность автодорог, и уменьшить нагрузку на федеральные и региональные трассы.

«Важно улучшать организацию дорожного движения, чтобы минимизировать количество узких мест и пробок» — добавил Путин.

Российский лидер назвал главной целью сократить число участков с большим количеством аварий. Он пояснил, что этого решения зависят жизни и здоровье водителей и пассажиров.

Глава компании «Хотьковский автомост» Павел Новиков заявил, что открытая развязка в городском округе Мытищи стала проектом эффективного взаимодействия федеральной и региональной команд.

«Фактически за год здесь построили современный инфраструктурный объект, который обеспечит транспортное сообщение между федеральной трассой и одной из основных городских улиц», — заявил он. Предприниматель пояснил что развязка соединит Ярославское шоссе с улицей Фрунзе в городском округе Мытищи.

«Ввод в эксплуатацию транспортной развязки значительно увеличит пропускную способность на участке федеральной трассы М-8 „Холмогоры“ и улучшит транспортную доступность города Мытищи, где живут более 250 тысяч человек» — подытожил Новиков

Новый объект вошел в состав Московского транспортного узла, на котором пересекаются два международных транспортных коридора Север — Юг и Запад — Восток.

Для разделения автомобильных потоков на развязки установили металлические барьерные ограждения, а для пешеходов оборудовали тротуары. В районах жилой застройки рабочие установили шумозащитные экраны. В развязку вошли основной проход, путепровод, пять съездов и два боковых проезда.