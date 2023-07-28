Власть 28 июля 2023, 20:30 Путин объявил о запуске программы помощи Африке по борьбе с инфекциями Президент Путин: РФ запустила программу помощи Африке по борьбе с инфекциями на ₽1,2 млрд РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин объявил о запуске программы помощи странам Африки по борьбе с инфекциями, которая продлится до 2026 года. Об этом глава государства завил по итогам саммита Россия-Африка, его процитировал ТАСС.

«В наших планах помогать африканским партнерам укреплять национальные системы здравоохранения, повышать их надежность, техническую оснащенность, оперативность и устойчивость в борьбе с эпидемиями», — заявил Путин.

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Президент отметил, что масштабная программа помощи африканским государствам продлится до 2026 года, ее стоимость — 1,2 миллиарда рублей.

Россия продолжит помогать Африке и в части облегчения долгового бремени. Странам континента списали госдолг на сумму 23 миллиарда долларов и выделят еще 90 миллионов, сообщил Путин.

Россия и африканские страны хотят укрепить взаимодействие в экономической и гуманитарной сферах. Российским предпринимателям есть что предложить партнерам из Африки, подчеркнул президент.