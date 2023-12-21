21 декабря 2023, 15:43
Путин объявил о запуске новых национальных проектов в 2024 году
Президент Путин: реализацию новых национальных проектов продлят до 2036 года
Срок реализации национальных проектов 2018 года завершится в следующем году. Поэтому при разработке нового плана необходимо определить новые цели развития, сформулированные на запросах общества, и расширить горизонт планирования до 2036 года. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент России Владимир Путин.
Он пояснил, что нужно поставить новые задачи и цели развития, которые сопоставимы с возросшими возможностями государства и запросами общества.
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«Нужно подготовить и своевременно запустить обновленные национальные проекты», — добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что необходимо закрепить приток инвестиций в Россию за счет повышения деловой активности и обеспечить внутренний рынок достаточным количеством товаров.
«Имею в виду как товары потребительского сегмента, так и продукцию инвестиционного спроса —машины, станки, технологическое оборудование», — уточнил президент.
Путин подчеркнул, что построение такой экономики предложения позволит избежать резкого роста цен на отдельные категории, с которыми россияне столкнулись в последнее время.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение роста инфляции начнется олько в следующем году, когда скажется эффект от принятых мер по денежно-кредитной политике. Она добавила, что на росте цен сказывается уже не ослабевший курс рубля, а повышенный спрос на товары, которые подпитываются ожиданиями бизнеса и граждан о дальнейшей инфляции.
Россия
Владимир Путин
Экономика
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