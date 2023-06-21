Власть 21 июня 2023, 15:05 Путин объявил о запуске массового производства военных беспилотников Президент России Путин заявил о запуске производства зарекомендовавших в зоне СВО дронов Пресс-служба Минобороны

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Российские предприятия запустят массовое производство беспилотников, показавших хорошую эффективность в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в ходе выступления перед выпускниками военных вузов заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что российская армия продолжит получать ударные роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты, а заводы оборонно-промышленного сектора увеличат их производство.

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«Продолжатся совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск», — заявил президент России.

Он добавил, что этими видами техники необходимо обеспечить все военные подразделения российской армии.

В конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что назвал перспективным производство беспилотников. Он подчеркнул, что только в ближайшее время из федерального бюджета на эту отрасль выделят 50 миллиардов рублей, а в дальнейшем эта сумма увеличится до одного триллиона рублей.