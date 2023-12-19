Важное 19 декабря 2023, 13:59 Путин объявил о существенном обновлении ядерной триады Президент Путин заявил об обновлении вооружений ядерной триады на 95% РИА «Новости»

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Уровень современных образцов вооружений ядерной триады составил 95%. До конца года войска получат еще 15 пусковых установок «Ярс» и «Авангард». Об этом в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что усиление ядерной группировки обеспечивает стратегический баланс сил

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«В условиях меняющегося характера военных угроз и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады, которая обеспечивает стратегический баланс сил в мире», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что в этом году в рамках выполнения государственной программы вооружений и работе предприятий ОПК объем современного вооружения и техники стратегических ядерных сил увеличился до 95%. Морское ядерное вооружение обновили практически полностью.

В конце октября российская армия отработала ответные действия на нанесение массированного ядерного удара противника. В учениях приняли участие наземные, морские и авиационные силы сдерживания.

С космодрома Плесецк и из акватории Баренцева моря военные провели пуски баллистических и крылатых ракет «Ярс» и «Синева». Также в тренировке приняли участие самолеты дальней авиации Ту-95МС.