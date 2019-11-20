Путин объявил о рекордно низкой безработице в России

Президент Владимир Путин объявил, что в России установился самый низкий уровень безработицы за всю современную историю. Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Что касается рынка труда, то сокращается безработица: в среднем за январь — сентябрь она составила 4,6% экономически активного населения. Это самое низкое — я хочу это подчеркнуть — значение в современной истории России», — цитирует ТАСС Путина.

Президент заметил, что, несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. В 2018-м прирост ВВП составил 2,3%. За первые три квартала 2019 года — 1,1%, но Минэкономразвития прогнозирует ускорение роста во второй половине года.

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По данным на ноябрь безработными в России официально числятся 647,68 тысячи человек. Размер пособия по безработице составляет от 1500 до восьми тысяч рублей. Предпенсионеры максимально могут рассчитывать на пособие в размере 11,28 тысячи рублей.

Инвестиционный форум «Россия зовет!» проводится в этом году 11-й раз. Он проходит в Москве с 20 по 22 ноября.