Путин объявил о постепенном восстановлении экономики России

Президент Владимир Путин объявил, что экономика России начала восстанавливаться. Глава государства отметил усилия российских производств, которым удалось мобилизоваться в условиях пандемии.

«Экономика восстанавливается, постепенно выходит из режима ограничений», — объявил Владимир Путин на совещании с представителями экономики.

Президент отметил работу предприятий, которые в течение всего периода изоляции не только не прекращали работу, но и смогли мобилизовать усилия, наращивали поставки всего необходимого. Благодаря этому удалось снабжать людей продуктами питания, средствами индивидуальной защиты, лекарствами.

Наращивали поставки всего необходимого, чтобы наши врачи, медсестры могли спасать больных и сами были защищены Владимир Путин.

Владимир Путин в пятницу проводит совещание с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями эпидемии коронавируса.

Эпидемия коронавируса началась в конце 2019 года. Из-за распространения вируса Россия начала вводить ограничения, в том числе на различные области экономики, в марте 2020-го, с мая работу стали восстанавливать.

С начала эпидемии в России зафиксировали больше 569 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли 7,8 тысячи человек.