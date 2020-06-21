Путин объявил о негативных последствиях от слов Зеленского о вине СССР во Второй мировой

Президент Владимир Путин предупредил о негативных последствиях от заявлений Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию. Российский президент напомнил, что и Украина сильно пострадала во время Второй мировой войны.

«Негативно. Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича [Зеленского] ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны», — сказал президент в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопрос о том, как скажутся на отношениях слова Зеленского.

Во время визита в Польшу в январе Владимир Зеленский объявил, что СССР наравне с фашистской Германией несет ответственность за развязывание Второй мировой войны. По его мнению, началу войны поспособствовал «преступный сговор двух тоталитарных режимов».

Российские депутаты отметили, что Владимиру Зеленскому должно быть стыдно за свои слова, особенно перед предками.

На этой неделе была опубликована статья Владимира Путина о начале и истории Второй мировой войны. По мнению президента России, величайшую трагедию определили «государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс». Поэтому ответственность за начало войны несут все ведущие мировые страны.