Газопровод «Северный поток — 2» готов к работе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвященного отопительному сезону. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российский лидер поздравил «Газпром» и его партнеров по «Северному потоку — 2» с завершением работы по созданию магистрали и ее готовностью к работе.

Путин заявил, что запуск газопровода повлияет на цены как для ЕС, так и для Украины. Глава государства добавил, что Россия готова начать поставки по «Северному потоку — 2» сразу же, как только Европа примет решение о его запуске.

О готовности газопровода к эксплуатации доложил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Вторую нитку «Северного потока — 2» в среду заполнили газом до рабочего давления, заполнение было завершено в 12:58 по московскому времени, сказал Миллер.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что они с канцлером Олафом Шольцем пришли к единой позиции по вопросу запуска газопровода. Дипломат отметила, что процесс сертификации должен проходить в соответствии с европейскими законами.