Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе | 360°

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Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе

Президент Путин призвал почтить память погибших в Донбассе минутой молчания

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Президент России Владимир Путин пофамильно вспомнил павших смертью храбрых героев — защитников Донбасса и попросил почтить их память минутой молчания. Об этом он заявил перед церемонией подписания договоров с лидерами Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

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«Россия всегда будет помнить героев Русской весны, кто погиб за право говорить на родном языке», — заявил Путин.

Президент вспомнил по именам первого лидера ДНР Александра Захарченко, бойца Арсена Павлова, командира «Спарты» Владимира Жоги, полковника Ольгу Качуру.

Путин подчеркнул, что нужно помнить о солдатах и офицерах России, павших смертью храбрых во время специальной военной операции.

В этой связи он призвал всех собравшихся почтить память героев минутой молчания.

Владимир Путин

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