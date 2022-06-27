Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника в России

Следующий, 2023 год станет в России Годом педагога и наставника. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин. Его указ появился на официальном портале правовой информации.

«В целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность, постановляю: провести в 2023 году в Российской Федерации Год педагога и наставника», — сказано в документе.

Глава государства дал поручение правительству в трехмесячный срок создать оргкомитет и обеспечить разработку, утверждение плана основных мероприятий.

Текущий год является в России Годом культурного наследия народов России. Такое решение президент принял для популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, а также этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей.