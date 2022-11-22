Важное 22 ноября 2022, 13:49 Путин объяснил значение Северного морского пути для экспортного потенциала России Путин: Северный морской путь поможет раскрыть экспортный потенциал России РИА «Новости»

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Россия готова к сотрудничеству со всеми государствами, которые заинтересованы в этом. Полнее раскрыть экспортный потенциал страны поможет развитие Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, Северный морской путь является важнейшим транспортным коридором. С его помощью Россия сумеет наладить эффективный логистический маршрут, в том числе и в Юго-Восточную Азию.

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«Кстати говоря, мы открыты для сотрудничества с нашими партнерами — с теми, кто хочет работать с Россией», — подчеркнул президент, выступая на церемонии поднятия флага на ледоколе «Урал» и спуска на воду ледокола «Якутия».

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Путин заявил, что все планы удастся претворить в жизнь — этому не помешают текущие сложности. Россия приложит усилия для развития возможностей своего атомного ледокольного флота. В этом направлении будут использовать именно российские разработки, отечественные производственные мощности, оборудование и комплектующие.

«Так, на самом деле, оно и происходит», — добавил Путин.

В конце июня российской отрасли государственного судостроения исполнилось 355 лет. По оценке зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, во многом именно благодаря достижениям этой сферы Россия стала независимой державой. Он отметил, что успехи судостроения доказывают, что страну нельзя блокировать.

«Появятся новые платформы и ледоколы, корабли и установки», — выразил уверенность Медведев.