Путин объяснил, зачем в Крыму провели референдум в 2014 году

Президент России Владимир Путин заявил, что решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан для воссоединения с Россией было принято, чтобы в Крыму не повторилась история Донбасса. Референдум был проведен в 2014 году.

«Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе», — рассказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, чтобы предотвратить подобное развитие событий, было решено провести референдум. Большинство жителей полуострова семь лет назад проголосовало за вхождение в состав РФ.

Владимир Путин ранее заявил, что западные страны вводят санкции против России только за то, что она существует. Второй причиной он назвал проявление способности защищать свои национальные интересы.

При этом глава государства считает, что политически мотивированные санкции побуждают российские власти к действиям, которые приводят к положительным результатам. А еще введение санкций позволило создать конкурентные условия для бизнеса внутри страны, сообщила «Газета.ru».