Путин объяснил, в каких границах Россия признала ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин объяснил журналистам, какие границы имел в виду, признавая независимость ДНР и ЛНР. По его словам, речь в признании шла и о конституции республик.

Это значит, отметил Путин, что Россия признала республики Донбасса в тех границах, которые прописаны в их высших законах.

Владимир Путин заявил о том, что Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики, накануне вечером, 21 февраля. Сегодня это решение поддержали Госдума и Совет Федерации.